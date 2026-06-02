Cronaca

SARONNO – Allagato il cortile, allegati gli scantina, con l’acqua alle porte dei residenti al pian terreno: “solito” copione di quanto piove forte nel complesso residenziale situato fra il civico 83 ed il civico 97 di via Volta, alla periferia nord saronnese. Le case si trovano ad un livello più basso rispetto alla sede stradale e come già tante volte anche questa mattina quando è arrivato il forte temporale, nel giro di poco il cortile condominiale è diventato una sorta di lago. Per i residenti, impossibile raggiungere le auto parcheggiate senza gli stivali, per tanti la preoccupazione che il livello dell’acqua crescesse ulteriormente.

Sui social l’ennesimo appello all’Amministrazione comunale, perchè si trovi il sistema di risolvere il problema una volta per tutte.

A Saronno e nel Saronnese molti allagamenti a causa del maltempo di questa mattina. Una ulteriore perturbazione è attesa da metà pomeriggio sino al tardo pomeriggio.

(foto: la situazione alla case di via Volta oggi a mezzogiorno)

02062026