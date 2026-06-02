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SARONNO – Martedì 2 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto con un peggioramento atteso nella seconda parte del giorno, quando aumenterà la probabilità di piogge e rovesci anche a carattere temporalesco.

Nel dettaglio, la mattinata a Saronno trascorrerà con nuvolosità diffusa e condizioni generalmente stabili, ma con un contesto atmosferico già chiuso e poco soleggiato. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento più marcato, con l’arrivo di piogge e rovesci che potranno assumere localmente intensità moderata e presentare anche episodi temporaleschi. Gli accumuli complessivi stimati raggiungeranno circa 26 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 18°C e una massima di 23°C, mantenendosi su valori miti ma accompagnati da un aumento dell’umidità. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo legata alle precipitazioni, elemento da monitorare soprattutto nelle ore centrali e serali della giornata.

In Lombardia il quadro sarà simile, con una circolazione depressionaria in approfondimento che porterà molte nubi e un peggioramento diffuso. Sulle pianure, sulle aree pedemontane e sui rilievi sono attesi rovesci e temporali, più diffusi e intensi dal pomeriggio e in serata, con condizioni perturbate particolarmente evidenti anche sulle Prealpi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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