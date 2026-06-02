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SARONNO – Novità nell’organigramma della Pallavolo Saronno al termine della stagione che ha visto la formazione biancoblù chiudere il campionato di serie B maschile a metà classifica. La società ha infatti annunciato che Luca Chiofalo non sarà più l’allenatore della prima squadra.

La decisione, spiegano dal club, è stata presa di comune accordo e rientra in una più ampia strategia di sviluppo del settore giovanile, considerato uno degli asset fondamentali per il futuro della società. Per Chiofalo non si tratta però di un addio. Il tecnico assumerà infatti il ruolo di responsabile del settore giovanile maschile, incarico già ricoperto in passato, e quello di “Chief of staff”, una figura di coordinamento a diretto supporto della direzione societaria.

Nel nuovo incarico sarà chiamato a seguire lo sviluppo dei progetti del club, favorire il raccordo tra le diverse aree organizzative e contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici della società, sia nel comparto maschile sia in quello femminile.

La Pallavolo Saronno sottolinea come la crescita dei giovani atleti rappresenti oggi una delle principali priorità del sodalizio, insieme alla società Volley Ro.Sa. Proprio per questo motivo la guida del settore è stata affidata a una figura che conosce da vicino la realtà biancoblù, la sua organizzazione e le sue ambizioni. Nel comunicato diffuso dal club viene inoltre ribadita la piena fiducia nei confronti di Chiofalo, al quale la società ha rivolto un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico, ritenendo il suo contributo determinante per la crescita e lo sviluppo futuro della pallavolo saronnese.

Resta ora da capire chi sarà chiamato a raccogliere l’eredità tecnica sulla panchina della prima squadra in vista della prossima stagione.

02062026