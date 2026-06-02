Comasco

ROVELLASCA – Grande partecipazione alla scuola primaria di Rovellasca per la “Giornata delle culture”, tenutasi lo scorso 25 maggio: un momento di incontro e condivisione che ha coinvolto sei classi, tra prime e terze, insieme ai loro insegnanti, a 120 bambini e bambine e a numerosi genitori, molti dei quali hanno anche chiesto un giorno di ferie per poter essere presenti e collaborare all’organizzazione.

Nel corso della giornata studenti e famiglie hanno vissuto un’esperienza all’insegna della scoperta e dell’inclusione, tra danze, laboratori, musica e assaggi di piatti tipici provenienti da diversi Paesi del mondo. Presenti gli stand dedicati a Brasile, Albania, Marocco, Egitto, Giappone, Italia, Stati Uniti e Moldavia, in rappresentanza delle culture d’origine dei piccoli alunni della scuola.

Particolarmente emozionante la sfilata di costumi e bandiere accompagnata dalla parola “pace” scritta in diverse lingue. Le musiche tradizionali e la canzone “Promemoria”, cantata insieme dai bambini, hanno concluso una giornata ricca di significato, ricordando a tutti il valore dell’incontro, del rispetto reciproco e della convivenza tra culture diverse.

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