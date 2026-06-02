Cronaca

SARONNO – È stato predisposto il primo fascicolo, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita a Gianluca Pisu, 52 anni, residente a Ossona, vittima del drammatico schianto avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 giugno, lungo la sp 31 bis.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14,30 ma i rilievi si sono conclusi soltanto intorno alle 20. A rendere particolarmente lunghe le operazioni sono stati proprio gli accertamenti eseguiti dalla polizia locale di Saronno sui segni lasciati sull’asfalto e sulla posizione della moto, elementi ritenuti fondamentali per chiarire con precisione quanto accaduto.

Come detto l’allarme era scattato poco dopo le 14,30. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, Gianluca Pisu stava viaggiando in sella alla propria Yamaha direzione Como insieme ad alcuni amici motociclisti quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno riferito che il mezzo avrebbe carambolato più volte sull’asfalto mentre il motociclista è stato sbalzato oltre il guardrail.

Immediato l’intervento dei soccorsi coordinati da Soreu Laghi. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, il mezzo di soccorso avanzato, i vigili del fuoco e la polizia locale di Saronno. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario, per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco, oltre a collaborare al recupero della salma, hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della moto che, per la violenza dell’impatto con l’asfalto, aveva registrato una piccola perdita di carburante. I pompieri hanno quindi evitato ulteriori rischi nell’area dell’incidente.

Gli agenti della polizia locale di Saronno, oltre ai rilievi tecnici, si sono occupati anche di avvisare i familiari della vittima, a partire dal figlio e dall’ex moglie.

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso, recupero e rilievo del sinistro, la sp 31 bis è rimasta chiusa al traffico. Ora sarà il fascicolo predisposto dagli investigatori e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria a contribuire a fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.

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