Città

SARONNO – Resta al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza in città e nel dettaglio nell’area della stazione ferroviaria di Saronno. Dopo la precedente lettera, nata dal racconto di un episodio vissuto dal compagno della cittadina e rilanciata sui social e da alcune testate locali, arriva ora un nuovo intervento indirizzato alla sindaca del Comune di Saronno, Ilaria Pagani.

La cittadina non torna tanto sull’episodio denunciato in precedenza quanto sul mancato riscontro istituzionale (a sabato 30 maggio) seguito alla segnalazione. Nel testo esprime rammarico per l’assenza di una risposta da parte dell’amministrazione comunale, sottolineando come, a suo avviso, anche un semplice cenno di attenzione avrebbe rappresentato un segnale importante verso chi sceglie di esporsi pubblicamente su temi legati alla sicurezza urbana. Di seguito la lettera pubblicata integralmente.

Sindaca,

con la presente desidero manifestare il mio sincero rammarico per il totale silenzio istituzionale seguito alla pubblicazione della lettera riguardante il grave episodio accaduto al mio compagno alla stazione ferroviaria di Saronno, successivamente condivisa sui social cittadini e ripresa anche da alcune realtà giornalistiche locali. Una lettera scritta non per sterile polemica, ma per raccontare un fatto concreto, vissuto direttamente, e soprattutto per dare voce a una preoccupazione ormai largamente condivisa da moltissimi cittadini. Una lettera che, come certamente saprà, ha ricevuto un forte riscontro pubblico, sia sui social cittadini sia attraverso alcune realtà giornalistiche locali, raccogliendo numerosi commenti di consenso e testimonianze analoghe.

Eppure, nonostante l’attenzione suscitata e nonostante la delicatezza dell’argomento trattato, non è arrivato alcun cenno di risposta da parte Sua né da parte dell’amministrazione comunale.

Ed è proprio questo silenzio ad aver lasciato amarezza.

Non si pretendeva necessariamente una soluzione immediata, né tantomeno promesse irrealistiche. Sarebbe bastato anche un semplice riscontro istituzionale: una presa d’atto, una parola di attenzione, persino una risposta negativa o l’ammissione di eventuali limiti di competenza. Sarebbe stato comunque un segnale di presenza e di rispetto verso chi trova ancora il coraggio e il senso civico di esporsi pubblicamente per denunciare situazioni che riguardano la sicurezza collettiva.

Perché il punto non è soltanto l’episodio in sé, ma la sensazione crescente che i cittadini parlino e le istituzioni rimangano in silenzio.

Quel silenzio rischia inevitabilmente di essere interpretato come distacco, disinteresse oppure incapacità di affrontare un problema che a Saronno, specialmente nell’area della stazione ferroviaria, è ormai sotto gli occhi di tutti.

Molte persone hanno apprezzato quella lettera proprio perché vi hanno riconosciuto una realtà quotidiana che troppo spesso viene minimizzata o raccontata con toni rassicuranti lontani da ciò che realmente accade.

Per questo motivo il mancato riscontro appare ancora più incomprensibile. Le istituzioni dovrebbero avere il dovere non solo di amministrare, ma anche di ascoltare. E talvolta una risposta, anche semplice, vale più di molti slogan sulla sicurezza e sulla vicinanza ai cittadini.

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