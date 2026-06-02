Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la risposta della sindaca Ilaria Pagani alla lettera, sollecito della saronnese che aveva pubblicato l’appello dopo il brutto episodio vissuto dal marito in stazione e il sollecito vista la non risposta dell’Amministrazione.

Gentile concittadina,

ho letto con grande attenzione la lettera da Lei scritta e desidero innanzitutto esprimerLe la mia sincera vicinanza e il mio rammarico per quanto accaduto al Suo compagno presso la stazione ferroviaria di Saronno.

Comprendo profondamente il disagio, la preoccupazione e il senso di amarezza che emergono dalle Sue parole, così come il desiderio di essere ascoltati e riconosciuti dalle istituzioni.

Mi preme anche scusarmi per il mancato riscontro immediato alla Sua lettera. Il silenzio che Lei ha percepito non voleva in alcun modo rappresentare disinteresse o distanza. In un tema delicato come quello della sicurezza, soprattutto quando nasce da un’esperienza diretta e dolorosa, una risposta è doverosa, prima ancora che sul piano amministrativo, su quello umano e istituzionale.

L’area della stazione ferroviaria è da tempo al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale. Proprio per questo, è attiva una costante interlocuzione con Ferrovie Nord sul tema del controllo degli accessi e sul monitoraggio dei comportamenti degli utenti, che rappresentano elementi fondamentali per migliorare la sicurezza e la percezione di sicurezza degli utenti.

Parallelamente, l’Amministrazione ha più volte e formalmente sollecitato la Prefettura affinché venga accelerato l’iter per l’istituzione di un presidio permanente della Polizia Ferroviaria, presidio ormai confermato, ma ancora atteso, ritenuto da noi uno strumento indispensabile per affrontare in modo strutturale le criticità dell’area.

Per quanto riguarda le aree del fronte e del retro stazione, sono state avanzate specifiche richieste alle Forze dell’Ordine per un rafforzamento del presidio e dei controlli. Allo stesso tempo, per ciò che rientra nella diretta responsabilità comunale, la Polizia Locale ha intensificato il pattugliamento di quelle zone, nell’ambito di un complessivo potenziamento dell’attività di deterrenza e controllo del territorio della Polizia Locale.

Inoltre, il Comune ha aderito al progetto “Stazioni Sicure”, promosso dalla Prefettura, proprio con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e migliorare le condizioni di sicurezza negli ambiti ferroviari e nelle aree limitrofe.

Rimane poi la richiesta politica alla Regione e al governo centrale di dotare i comuni e le forze dell’ordine di maggiori risorse e strumenti da destinare alla sicurezza dei cittadini.

Sono consapevole che tutto questo non cancella quanto accaduto né elimina, da un giorno all’altro, una problematica complessa e radicata. Tuttavia, ritengo importante ribadire che le segnalazioni dei cittadini – quando espresse con senso civico e responsabilità, come nel Suo caso – non vengono ignorate e rappresentano uno stimolo fondamentale per orientare e rafforzare l’azione amministrativa.

Il sindaco e la giunta hanno il dovere di ascoltare, anche quando non dispongono di soluzioni immediate o di competenze esclusive. Su questo punto concordo pienamente con Lei: il dialogo e il riconoscimento sono parte essenziale del rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione.

La ringrazio quindi per aver trovato il coraggio di raccontare pubblicamente quanto vissuto e per aver contribuito ad accendere un confronto necessario su un tema che riguarda l’intera comunità.

Con rispetto e disponibilità,

Ilaria Pagani

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