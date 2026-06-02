Sicurezza, la sindaca Pagani risponde alla cittadina: “Il silenzio non era disinteresse”
2 Giugno 2026
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Lascia un commento
Commenti
Il mio consiglio che la sindaca collabori con l’opposizione x concretizzare la linea della sicurezza,visto questo grosso probblema di sicurezza,chi parla e Michele Castelli che ha raccolto moltissime firme x più sicurezza a Saronno e ascoltando altri numerosi cittadini che pur non firmando la raccolta ne hanno detto di molti colori, paure a non finire,quando si scendere nei boxs,alla sera non si sentono più SICURI di uscire x loro e x i loro ragazzi,anche al mattino ne sono successe di tutti I colori tra scippi borsette e catenine,voglio ringraziare il calzolaio Maorino che in via cavour,vedendo una vecchietta con estrema difficoltà nel camminare si è avvicinato,è gli ha chiesto cosa aveva,era spaventata perché c’era uno in bici che la seguiva,quindi la accompagnata antistante alla gelateria in via San Cristoforo,li se sentita più animata e l’individuo e poi scoparso, pertanto il mio consiglio alla sindaco pagani allargui le maglie con l’opposizione x il bene dei cittadini,questo si chiama diplomazia x una giusta causa ,ecc ecc
Cara sindaca la vita è fatta di priorità
Come è una priorità farsi chiamare sundacA così lo siano le richieste dei cittadini esasperati.
E le risposte per favore non siano parole ma fatti.
Grazie
Il mio consiglio che la sindaca collabori con l’opposizione x concretizzare la linea della sicurezza,visto questo grosso probblema di sicurezza,chi parle w Michele Castelli che ha raccolto moltissime firme x più sicurezza a Saronno w ascoltando altro numerosi vittadini che pur non firmando la raccolta ne hanno detto di molti colori, paure a non finire,quando si scendere nei boxs,alla sera non si sentono più SICURI di uscire x loro e x i loro ragazzi,anche al mattino ne sono successe di tutti I colori tra scippi borsette e catenin,voglio ringraziare il calzolaio Maorino che in via cavour,vedendo una vecchietta con estrema difficoltà nel camminare si w avvicinato e me’l chiedere cosa aveva,era spaventsta perché c’era uno in bici che la seguiva,quindi la accompagnato antistante alla gelateria in cia San Cristoforo,li se sentita più animata e l’individu e poi scoperto, pertanto il mio consiglio alla sindaco pagani allargui le moglie con l’opposizione x il bene dei cittadini,questo si chiama diplomazia x una giusta causa ,ecc ecc
Cosa intende la Sindaca quando scrive: “ritengo importante ribadire che le segnalazioni dei cittadini – quando espresse con senso civico e responsabilità, come nel Suo caso”. Quali sono le segnalazioni dei cittadini espresse senza senso civico e responsabilità??? Ci sono segnalazioni di serie A e di serie B???
Era continuare a buttare soldi in tutto, tranne che seri investimenti e serio e risolutivo uso della Polizia Locale.
La sindaca con la porta del suo ufficio sempre aperta, muta quando i cittadini hanno problemi seri. Se non esce sui media se ne frega (quello e’ quello che appare)
Non si vive di arcobaleno❗