Softball

SARONNO – La pioggia è stata la protagonista involontaria dell’undicesima giornata del campionato di serie A1 di softball. Le avverse condizioni meteo hanno infatti reso impraticabile il diamante di Ospiate, costringendo al rinvio della sfida più attesa del turno tra la capolista Quick Mill Bollate e la Mkf Saronno. Il confronto tra le prime della classe dovrà dunque essere recuperato in una data che verrà successivamente definita. Un rinvio che lascia invariata la situazione nelle zone alte della classifica, con Bollate sempre al comando e Saronno saldamente nelle posizioni di vertice.

Per quanto riguarda le altre formazioni del territorio, la Rheavendors Caronno Pertusella è tornata dall’Emilia con un bilancio in perfetto equilibrio. Sul diamante della Bertazzoni Collecchio le ragazze caronnesi hanno infatti diviso la posta in palio. In gara uno è arrivata una sconfitta per 3-0. Le padrone di casa hanno costruito il successo grazie a una solida prestazione in pedana di Aroldi e alle battute decisive di Albertin e Ponzi. Determinante il fuoricampo da due punti di Albertin che ha indirizzato la partita a favore delle emiliane. Pronta però la reazione della formazione varesina nel secondo incontro. La Rheavendors ha dominato la sfida imponendosi per 9-0 al quinto inning per manifesta superiorità. Decisivo un attacco particolarmente efficace, con Brugnoli protagonista nelle prime riprese e il fuoricampo da tre punti di Milagros Lozada che ha definitivamente spaccato la partita. A completare il largo successo caronnese sono arrivati anche i punti prodotti da Ambrosi ed Edwards.

Risultati 11° turno

Mia Office Pianoro-Thunders Castellana 10-3, 5-6

Ares Safety Macerata-Itas Mutua Rovigo 8-1, 5-0

Bertazzoni Collecchio-Rheavendors Caronno Pertusella 3-0, 0-9

Quick Mill Bollate-Mkf Saronno rinviata per impraticabilità del campo

(Italposa Forlì-Lacomes New Bollate, disputata lunedì: 8-0, 2-1)

Classifica

Quick Mill Bollate 955 (21 vittorie, 1 sconfitta), Italposa Forlì 773, Mkf Saronno 650, Mia Office Pianoro 591, Rheavendors Caronno e Lacomes New Bollate 500, Thunders Castellana 409, Itas Mutua Rovigo 318, Ares Safety Macerata 208, Bertazzoni Collecchio 136.

(foto: Yamerki Guevara della Rhea, credit Lauro Bassani per Fibs)

02062026