Solaro

SOLARO – Dal 4 al 7 giugno il Centro sportivo “Gaetano Scirea” di Solaro ospiterà “Sapori e Tradizioni di Sardegna”, la manifestazione organizzata dal Circolo culturale sardo Aps “Grazia Deledda” di Saronno con il patrocinio del Comune di Solaro. Quattro serate dedicate alla cucina, alla musica e alle tradizioni dell’isola, in programma in via Berlinguer.

Ogni sera, a partire dalle 19, sarà attiva la cucina con specialità tipiche sarde: malloreddus, culurgiones, maialetto allo spiedo, salamelle, costine, pecora, formaggi e salumi tradizionali, oltre alle seadas.

Dalle 20.30 spazio invece alla musica dal vivo con un calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere tutte le età. Giovedì 4 giugno si aprirà con il ballo liscio insieme a Ros e Paola. Venerdì 5 giugno sarà dedicato a un tributo a Jovanotti. Sabato 6 giugno andrà in scena “Sardegna sotto le stelle” con il trio Istellodos.

La giornata conclusiva di domenica 7 giugno inizierà alle 11 con la santa messa al campo. Alle 13 è previsto il pranzo su prenotazione, mentre la serata sarà animata dalla musica di Filippo Sciuto.

Durante la manifestazione sarà presente anche uno stand del “Cagliari Fan Club” con gadget e oggettistica ufficiale della società rossoblù.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 02.9607598 oppure il cellulare 338.8671265. Disponibili anche gli indirizzi mail [email protected] e [email protected].

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