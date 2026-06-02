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TRADATE – Un ingente quantitativo di rifiuti speciali è stato scoperto nei giorni scorsi all’interno del Parco Pineta, in un’area boschiva sottoposta a tutela ambientale. Il ritrovamento è avvenuto durante una delle consuete attività di controllo svolte dalla Guardia parco sul territorio.

Gli operatori si sono trovati davanti a una vera e propria discarica abusiva composta da circa 15 quintali di materiale proveniente da lavori edili. Tra i rifiuti abbandonati figuravano soprattutto calcinacci, piastrelle e altri scarti riconducibili ad attività di demolizione e cantiere.

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno consentito di raccogliere elementi utili alle indagini e di risalire al presunto responsabile dell’abbandono. Al termine delle verifiche è stato denunciato all’autorità giudiziaria un imprenditore residente a Mozzate e operante nel settore dell’edilizia, al quale viene contestata l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti speciali. La normativa prevede per questo tipo di reato sanzioni di natura penale e ammende che possono arrivare fino a 26 mila euro. Oltre agli aspetti giudiziari, potrà essere disposto anche l’obbligo di ripristino e bonifica dell’area interessata dall’abbandono.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia parco con il supporto degli operatori di Seprio e della polizia locale. Gli enti coinvolti hanno ribadito l’importanza dell’attività di vigilanza nelle aree naturali protette, con controlli costanti finalizzati a contrastare il fenomeno degli scarichi abusivi e a salvaguardare il patrimonio ambientale del territorio.

(foto archivio)

02062026