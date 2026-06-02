Politica

VARESE – Già presente e radicata sul territorio con diversi consiglieri e amministratori, Azione entra in Consiglio provinciale – ente nel quale ancora non era rappresentata.

Sarà Andrea Di Salvo il consigliere eletto, già impegnato come capogruppo in Consiglio comunale a Cairate con la civica “Progetto comune”, tra i fondatori di Azione e membro della segreteria Provinciale.

Dichiara Di Salvo: “È una grande opportunità per me e per Azione. Reputiamo, infatti, il livello provinciale davvero fondamentale e importante per tutti quei temi che vedono gli amministratori impegnati su un fronte comune e siamo prontissimi a dare il nostro contributo dai temi ambientali a quelli culturali, ma anche sui temi sociali che impegnano ogni giorno le amministrazioni per una politica davvero capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto dei più giovani e delle fragilità. Come già detto anche al presidente Magrini – con cui mi sono sentito e che ringrazio – sono pronto a iniziare quanto prima a lavorare per la nostra provincia e a servizio degli amministratori”.

Tutto il partito a livello provinciale, regionale e nazionale si congratula con Andrea e gli augura buon lavoro.

(foto archivio)

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