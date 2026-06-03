Politica

ROMA – “La risposta da parte del sottosegretario D’Eramo non ci trova soddisfatte. L’utilizzo dei droni in campo agricolo è un tema concreto, che riguarda la competitività delle imprese del settore, la sostenibilità delle coltivazioni e la sicurezza degli operatori. È necessario che il Governo emani quanto prima i decreti attuativi per arrivare rapidamente almeno ad una fase sperimentale avanzata”. Così dichiarano Maria Chiara Gadda e Giulia Pastorella, deputate di Italia Viva e di Azione, a seguito del question time tenutosi oggi in XIII commissione con il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste.

Nel corso del question time, il ministero ha confermato che è in corso la concertazione tecnica con le amministrazioni competenti per definire il quadro normativo sull’utilizzo dei droni per l’irrorazione mirata in agricoltura. Un passaggio atteso e necessario per consentire alle imprese agricole di accedere a strumenti innovativi già disponibili e potenzialmente decisivi per migliorare l’efficienza del settore.

“Non possiamo permettere che una tecnologia utile resti bloccata da incertezze normative o da tempi amministrativi indefiniti. Se il Ministero conferma che la concertazione è in fase avanzata, allora il decreto deve arrivare senza ulteriori rinvii. L’agricoltura italiana ha bisogno di innovazione, semplificazione e strumenti operativi, non di annunci che restano sulla carta” concludono le deputate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09