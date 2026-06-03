Calcio

SARONNO – Prosegue il percorso di crescita dell’Fbc Saronno dopo una stagione da protagonista culminata con il raggiungimento della finale playoff di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese. Un risultato che rappresenta comunque il miglior traguardo ottenuto dal club biancoceleste negli ultimi vent’anni. In vista del campionato 2026-2027, la società ha in queste ore ufficialmente annunciato l’ingresso di Alfredo Ottolina nel ruolo di direttore sportivo. Una figura che andrà a rafforzare ulteriormente l’organizzazione del club e che lavorerà a stretto contatto con Carlo Rolla e con l’intera area sportiva.

Ottolina porta in dote una lunga esperienza nel mondo del calcio dilettantistico e una profonda conoscenza del territorio, caratteristiche che la società ritiene fondamentali per proseguire il percorso di consolidamento intrapreso negli ultimi anni.

Secondo quanto comunicato dal club, il nuovo direttore sportivo sarà coinvolto nella costruzione e nello sviluppo della rosa, contribuendo alla programmazione tecnica e alla definizione delle strategie future. L’obiettivo è quello di dare continuità al progetto biancoceleste e creare le condizioni per mantenere la squadra ai vertici del campionato. L’arrivo di Ottolina rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento della struttura societaria, dopo una stagione che ha riportato entusiasmo nell’ambiente saronnese e consentito alla squadra di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di approdo alla Serie D.

03062026

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