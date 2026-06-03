Calcio

UBOLDO -Potrebbe prendere forma nelle prossime settimane un’importante operazione societaria nel calcio dilettantistico varesino. Sarebbe infatti sempre più vicina la fusione tra Gallarate e Aurora Cmc, una prospettiva che consentirebbe al club gallaratese di tornare in Eccellenza.

L’Aurora Cmc ha appena conquistato la promozione nella massima categoria regionale e starebbe valutando diversi aspetti legati alla prossima stagione, compresa la questione dell’impianto di gioco. In questo contesto avrebbe preso consistenza l’ipotesi di un’unione con il Gallarate.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, l’Aurora Cmc non parteciperebbe autonomamente al prossimo campionato di Eccellenza, facendo così venir meno una delle squadre che sulla carta avrebbero potuto recitare un ruolo importante nella categoria. Per quanto riguarda il mercato dell’Aurora, viene indicato il possibile ritorno alla Sestese del capitano Leontini, qualora il progetto di fusione dovesse essere confermato. Per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte delle società coinvolte, ma i segnali fanno pensare a una trattativa in fase avanzata.

03062026