Comasina

CESANO MADERNO – Oltre cinquanta giovani che hanno raggiunto la maggiore età hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione italiana e una bandiera tricolore in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. L’iniziativa, diventata ormai una tradizione cittadina e giunta al terzo anno consecutivo, si è svolta all’Auditorium Disarò.

A incontrare i neodiciottenni sono stati il sindaco Gianpiero Bocca, le assessore Cinzia Battaglia e Martina Morazzi e il presidente del consiglio comunale Vincenzo Bacino. L’appuntamento è stato dedicato ai temi della partecipazione civica, della democrazia e della condivisione, con l’obiettivo di accompagnare simbolicamente i giovani nel loro ingresso nella cittadinanza attiva.

Particolarmente apprezzato l’intervento della professoressa Benedetta Liberali, che ha proposto una riflessione sul significato della Costituzione, descritta come un patto tra generazioni e uno strumento capace di orientare il futuro della comunità.

La cerimonia si è inoltre inserita nel contesto delle iniziative dedicate all’80’ anniversario del primo voto delle donne in Italia. Per l’occasione è stata proposta la mostra “La donna si manifesta. Storie di diritti nei manifesti della Repubblica”, dedicata al percorso di conquista dei diritti femminili e all’evoluzione della partecipazione democratica nel Paese. Nel suo saluto ai ragazzi, il sindaco Bocca ha sottolineato il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del futuro: “Il 2 giugno è la festa di tutti noi, ma soprattutto delle nuove generazioni: a voi, giovani, affidiamo il compito di costruire una Repubblica sempre più giusta, inclusiva e sostenibile: voi siete l’energia, l’intelligenza e la sensibilità che servono per migliorare il nostro Paese”. L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro tra istituzioni e giovani cittadini, all’insegna dei valori fondanti della Repubblica e della partecipazione alla vita democratica.

(foto di gruppo alla manifestazione)

03062026