Saronnese

CISLAGO – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione che hanno interessato via XXIV Maggio e l’area antistante la sede della Croce rossa italiana e delle associazioni cittadine.

A darne notizia è stata l’amministrazione comunale, sottolineando come l’intervento abbia consentito di restituire maggiore decoro e funzionalità a una zona particolarmente frequentata del paese. Le opere hanno riguardato sia la via sia gli spazi pedonali circostanti, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area. Il risultato finale, evidenzia il Comune, rende oggi il percorso più agevole per studenti, pendolari e cittadini che quotidianamente transitano nella zona. Via XXIV Maggio rappresenta infatti uno degli assi di collegamento più utilizzati del territorio comunale e la riqualificazione si inserisce nel più ampio percorso di manutenzione e valorizzazione degli spazi pubblici portato avanti dall’amministrazione.

Dal Comune sottolineano come il nuovo assetto contribuisca non solo a migliorare l’aspetto estetico dell’area, ma anche a garantire condizioni di maggiore sicurezza per i pedoni, in particolare per coloro che raggiungono le vicine sedi associative e i servizi presenti nella zona.

Con la conclusione dell’intervento, l’area è ora nuovamente completamente accessibile e a disposizione della cittadinanza.

03062026