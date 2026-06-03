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GERENZANO – Un modo alternativo, ecologico e condiviso per iniziare la giornata scolastica guardando al futuro del pianeta. In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, programmata per venerdì 5 giugno, il comune di Gerenzano diventerà il teatro dell’iniziativa speciale “Pedibus per tutti“. Si tratta di un evento inclusivo nato all’interno del più ampio progetto territoriale “Ambienti@moci 2026”, frutto della stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale, il gruppo Pedibus e l’istituto comprensivo Clerici.

Per una mattina, le tradizionali linee di trasporto a piedi si apriranno eccezionalmente a ogni singolo alunno delle scuole primarie del paese, trasformando il tragitto mattutino in un’esperienza collettiva di socializzazione, movimento all’aria aperta e rispetto per la natura. La macchina organizzativa si snoderà attraverso una vera e propria mappa a colori che collegherà i diversi quartieri del paese ai plessi scolastici.

Per quanto riguarda le scuole Papa Giovanni, la mobilità sostenibile si attiverà su un doppio binario: la linea verde si muoverà a partire da piazza Mercato per poi scendere lungo via Manzoni e via Fagnani, toccando il parcheggio di via Inglesina e concludendo il suo cammino in via Don Sturzo. In contemporanea, la linea gialla si metterà in moto da via Colombo, attraversando in successione via XX Settembre, via Brera, via Galilei e via Banfi (con una sosta intermedia in piazza della Chiesa fissata per le 8), prima di transitare da via Einaudi e via Primo Maggio, per poi ricongiungersi alla linea gemella al traguardo di via Don Sturzo. Entrambi i percorsi legati alle scuole Papa Giovanni ultimeranno la propria marcia alle 8.05.

Discorso differente per la linea rossa, espressamente dedicata a chi frequenta le scuole Clerici. In questo caso, il ritrovo e la partenza sono previsti dal parcheggio di via Papa Giovanni XXIII. Da lì i partecipanti attraverseranno la via per Uboldo, dove è programmata una fermata alle 7.55 nei pressi del civico 17, per poi proseguire l’itinerario lungo via Fagnani e via Zaffaroni, giungendo a destinazione anche in questo caso alle 8.05.

I bambini non cammineranno da soli lungo i tragitti: oltre ai volontari già attivi, l’invito a unirsi alla carovana pedonale, anche solo per un tratto di strada, è esteso a genitori, nonni, zii e insegnanti che vogliano toccare con mano l’utilità del progetto. C’è spazio anche per chi vuole impegnarsi attivamente: gli organizzatori sono alla ricerca di nuovi accompagnatori disposti a donare un po’ del proprio tempo per vigilare sulla sicurezza dei piccoli pedoni. Chiunque fosse interessato a partecipare o a richiedere maggiori dettagli sull’evento può inviare una comunicazione scritta alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected].

(foto d’archivio)

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