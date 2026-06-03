I più letti di ieri: maltempo e allagamenti, sicurezza le domande alla sindaca e la sua risposta, indagini sullo scontro mortale
3 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 2 giugno, grande attenzione per l’ondata di maltempo con allagamenti e disagi, ma anche per il confronto sul tema sicurezza e per gli sviluppi dell’incidente mortale sulla sp31. Interesse infine per il tuffo nella storia con i dati del referendum del 1946 nel comprensorio.
Il maltempo ha colpito duramente la città con sottopassi allagati e problemi nelle abitazioni Aler del quartiere Matteotti, dove l’acqua ha causato disagi ai residenti. Foto e video hanno documentato l’emergenza e gli interventi sul territorio.
Maltempo a Saronno, sottopassi allagati e case Aler piene d’acqua al Matteotti: foto e video
Sul tema sicurezza è arrivata una seconda lettera aperta indirizzata alla sindaca da parte di una cittadina, che chiede un confronto e un riscontro sulle preoccupazioni espresse, senza pretendere soluzioni immediate ma maggiore attenzione istituzionale.
Sicurezza a Saronno, seconda lettera aperta alla sindaca: “Non si pretendono soluzioni immediate ma almeno un riscontro”
Alla lettera ha risposto la sindaca Ilaria Pagani, spiegando che il silenzio delle scorse settimane non era segnale di disinteresse ma legato alla necessità di approfondire le questioni sollevate e valutare le possibili azioni.
Sicurezza, la sindaca Pagani risponde alla cittadina: “Il silenzio non era disinteresse”
Proseguono intanto rilievi e raccolta di testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto sulla sp31. Gli accertamenti sono al centro del lavoro degli investigatori per ricostruire con precisione quanto accaduto.
Saronno, rilievi e testimonianze: al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sulla sp 31
In occasione della Festa della Repubblica, un approfondimento ha riportato alla luce i risultati del referendum del 2 giugno 1946 nel comprensorio, tra dati storici, territori allora diversi da quelli attuali e curiosità come l’unico comune dove prevalse la monarchia.
2 giugno 1946, ecco come si votò a Saronno e nel comprensorio: tutti i dati dall’unico comune monarchico al record tra i repubblicani
(foto di copertina del nostro lettore)
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