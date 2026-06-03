SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 2 giugno, grande attenzione per l’ondata di maltempo con allagamenti e disagi, ma anche per il confronto sul tema sicurezza e per gli sviluppi dell’incidente mortale sulla sp31. Interesse infine per il tuffo nella storia con i dati del referendum del 1946 nel comprensorio.

Il maltempo ha colpito duramente la città con sottopassi allagati e problemi nelle abitazioni Aler del quartiere Matteotti, dove l’acqua ha causato disagi ai residenti. Foto e video hanno documentato l’emergenza e gli interventi sul territorio.

Sul tema sicurezza è arrivata una seconda lettera aperta indirizzata alla sindaca da parte di una cittadina, che chiede un confronto e un riscontro sulle preoccupazioni espresse, senza pretendere soluzioni immediate ma maggiore attenzione istituzionale.

Alla lettera ha risposto la sindaca Ilaria Pagani, spiegando che il silenzio delle scorse settimane non era segnale di disinteresse ma legato alla necessità di approfondire le questioni sollevate e valutare le possibili azioni.

Proseguono intanto rilievi e raccolta di testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto sulla sp31. Gli accertamenti sono al centro del lavoro degli investigatori per ricostruire con precisione quanto accaduto.

In occasione della Festa della Repubblica, un approfondimento ha riportato alla luce i risultati del referendum del 2 giugno 1946 nel comprensorio, tra dati storici, territori allora diversi da quelli attuali e curiosità come l’unico comune dove prevalse la monarchia.

(foto di copertina del nostro lettore)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?