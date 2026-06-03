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SARONNO – Mercoledì 3 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per gran parte delle ore diurne.

Il bel tempo accompagnerà l’intera giornata in città grazie alla presenza di un campo di alta pressione che favorisce condizioni meteorologiche stabili. Non sono previste piogge nelle prossime ore e il sole sarà protagonista dal mattino fino alla sera, garantendo un contesto favorevole alle attività all’aperto. Le temperature si manterranno gradevoli, con una minima di 14°C e una massima che raggiungerà i 26°C nelle ore più calde.

Per quanto riguarda la ventilazione, al mattino i venti risulteranno assenti o molto deboli, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare leggermente, provenendo da Nord-Nordovest. Non sono presenti allerte meteo.

Nel corso della notte successiva è previsto un aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni, segnando un cambiamento rispetto alla stabilità osservata durante la giornata.

In Lombardia il quadro meteorologico resta generalmente stabile e soleggiato grazie all’alta pressione. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno gran parte della regione, dalle pianure occidentali alle aree pedemontane e alpine, mentre sulle Prealpi orientali potrà comparire maggiore variabilità nelle ore centrali con locali deboli piogge prima di un miglioramento serale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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