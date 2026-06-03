Misinto

MISINTO – Una tartaruga è stata trovata nei giorni scorsi in via Oberdan a Misinto e ora è scattata la ricerca del proprietario. La segnalazione è comparsa sui social network, dove un residente ha pubblicato un messaggio per cercare di rintracciare chi possa aver smarrito l’animale.

Non è chiaro se si tratti di una fuga accidentale oppure di un abbandono, ma il ritrovamento ha riacceso l’attenzione su un fenomeno piuttosto diffuso. Molte delle tartarughe d’acqua dolce tenute come animali domestici vengono infatti acquistate quando sono ancora molto piccole, spesso lunghe pochi centimetri. Con il passare degli anni, però, possono raggiungere dimensioni ben maggiori e richiedere spazi e cure adeguate, circostanza che talvolta porta alcuni proprietari a liberarsene impropriamente. Nella maggior parte dei casi si tratta della cosiddetta tartaruga dalle orecchie rosse o di specie simili appartenenti al genere Trachemys, originarie del sud degli Stati Uniti e in particolare della Florida. Nel corso degli anni questi rettili si sono adattati molto bene anche ai laghi, ai corsi d’acqua e agli stagni del Nord Italia.

Proprio per questa capacità di adattamento la specie è considerata invasiva. Le tartarughe americane competono infatti con la fauna locale per il cibo e gli spazi, nutrendosi praticamente di tutto: piccoli pesci, anfibi, insetti, vegetazione acquatica e uova di altre specie. Per questo motivo gli esperti ricordano che non devono essere rilasciate nell’ambiente. L’abbandono di questi animali può infatti provocare danni agli ecosistemi e contribuire alla diffusione di una specie non autoctona.

Nel frattempo proseguono le ricerche del proprietario dell’esemplare trovato a Misinto. Chi dovesse riconoscerlo o avere informazioni utili può fare riferimento alla segnalazione comparsa sui social cittadini.

03062026