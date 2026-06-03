Comasco

MOZZATE – Mentre molti cittadini approfittavano del ponte festivo, un gruppo di volontari era impegnato nelle operazioni di pulizia di alcune aree del paese. È il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale di Mozzate dopo l’ultima iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati.

Al termine dell’intervento, i volontari si sono trovati davanti a una situazione che il Comune definisce senza mezzi termini “vergognosa”. Tra piante, cespugli e aree verdi sono stati infatti recuperati numerosi rifiuti lasciati da ignoti, confermando un problema che continua a ripresentarsi nonostante le periodiche operazioni di pulizia.

Dal Comune evidenziano come gli sforzi messi in campo per mantenere il territorio pulito richiedano risorse economiche, mezzi e tempo, ma sottolineano anche che l’impegno dell’amministrazione e dei volontari da solo non basta a risolvere il problema. L’appello è rivolto all’intera comunità, affinché ciascuno contribuisca a mantenere decorosi gli spazi pubblici. L’amministrazione ricorda infatti che sul territorio sono presenti cestini e punti di raccolta, ma nonostante questo continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti anche a pochi metri dai contenitori. Il tema riguarda non soltanto il decoro urbano, ma anche l’educazione civica e il rispetto degli spazi condivisi. Per questo il Comune richiama alla responsabilità cittadini di tutte le età, dagli adulti ai più giovani, ricordando come i comportamenti quotidiani rappresentino un esempio importante per le nuove generazioni.

“Il paese non si tiene pulito da solo” è il concetto ribadito dall’amministrazione, che invita tutti a considerare Mozzate come una casa comune da rispettare e valorizzare ogni giorno. Un messaggio che accompagna il ringraziamento ai volontari che hanno dedicato parte del loro tempo libero alla pulizia del territorio.

03062026