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SARONNO – Un’acquisizione che rafforza ulteriormente il ruolo internazionale di una delle realtà imprenditoriali più importanti della città. Disaronno group, gruppo multinazionale con radici a Saronno e interamente controllato dalla famiglia Reina, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione del 100 per cento di Amaro Averna e Zedda Piras, marchi precedentemente appartenuti a Campari Group.

L’operazione, il cui accordo era stato sottoscritto nel dicembre scorso, è stata completata con il closing avvenuto il 28 maggio attraverso la costituzione della nuova società Meridia, con sede a Sassari, che assume la gestione delle due attività sotto la governance di Disaronno group.

Per il gruppo saronnese si tratta di un nuovo tassello nel percorso di crescita internazionale. I dipendenti dei due stabilimenti coinvolti, in Sicilia per Amaro Averna e in Sardegna per Zedda Piras, undici in totale, sono stati tutti assorbiti dalla nuova società.

“Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di crescita e ci consente di arricchire strategicamente il nostro portafoglio a livello internazionale rafforzando significativamente, grazie ad Amaro Averna, la nostra posizione in tre dei nostri mercati prioritari: Stati Uniti, Germania e Italia. Per Zedda Piras l’obiettivo è invece il consolidamento della presenza sul mercato italiano” spiega Marco Ferrari, amministratore delegato di Disaronno group.

L’annuncio arriva a pochi giorni dalla presentazione del nuovo brand aziendale Disaronno group, che sostituisce la precedente denominazione del gruppo e accompagna una strategia orientata a consolidare ulteriormente il posizionamento sui mercati mondiali.

Con oltre 800 dipendenti, un fatturato di circa 370 milioni di euro e una presenza commerciale in circa 160 Paesi, Disaronno group rappresenta una delle aziende più internazionalizzate nate a Saronno. Oltre al celebre liquore Disaronno, il gruppo controlla numerosi marchi del settore spirits, tra cui Tia Maria, The Busker Irish Whiskey, Engine Gin, Sagamore Rye, Rabarbaro Zucca, Artic Vodka, Isolabella Limoncello e Sambuca. Con questa operazione entrano nel portafoglio anche Amaro Averna e Zedda Piras.

Il gruppo è attivo anche nel settore vinicolo attraverso la divisione Duca Wines, che comprende marchi storici come Duca di Salaparuta, Florio e Corvo, e nel comparto degli ingredienti professionali per gelateria, pasticceria e prodotti da forno attraverso la divisione Disaronno Ingredients.

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