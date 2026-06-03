Cronaca

RHO – Una tragedia ha colpito ieri mattina la città di Rho e il corpo della polizia locale. Una giovane agente di 29 anni è stata trovata senza vita all’interno della sede del comando di corso Europa. Secondo le prime informazioni, la donna aveva appena preso servizio per iniziare il proprio turno di lavoro quando si è consumato il dramma. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’agente, nonostante la giovane età, aveva già maturato una significativa esperienza professionale all’interno della polizia locale, operando in particolare nel reparto radiomobile. Aveva prestato servizio a Rho dal 2022 fino all’aprile 2025, per poi trasferirsi temporaneamente al comando di Corsico. Negli ultimi mesi era rientrata in servizio nella città rhodense. La notizia si è rapidamente diffusa suscitando profonda commozione tra colleghi, amministratori comunali e cittadini. Numerosi i messaggi di cordoglio espressi nelle ore successive alla tragedia.

Il sindaco Andrea Orlandi, la giunta comunale, il comandante della polizia locale Antonino Frisone, insieme agli appartenenti al corpo e ai dipendenti comunali, hanno manifestato la propria vicinanza ai familiari della giovane agente, esprimendo dolore per una perdita che ha colpito profondamente l’intera comunità.

Sono ore di lutto e sgomento per il comando di polizia locale e per la città di Rho, strettasi attorno alla famiglia della ventinovenne in questo momento particolarmente difficile.

03062026