Cronaca

SARONNO – È uno degli episodi più discussi in città nelle ultime ore e, almeno per il momento, resta avvolto nel mistero. Domenica mattina la scalinata che conduce all’ingresso principale della scuola elementare Ignoto Militi, in via Antici, nel cuore del centro cittadino, è stata trovata ricoperta di sangue. Le tracce erano ben visibili non solo sui gradini dell’accesso alla scuola, ma anche sul marciapiede antistante. Una situazione che ha immediatamente attirato l’attenzione di residenti e passanti, facendo nascere interrogativi su quanto possa essere accaduto durante la notte.

Al momento non risultano testimoni diretti dell’accaduto e non sono emerse segnalazioni pubbliche che possano chiarire con certezza l’origine delle macchie rinvenute nella zona. Proprio per questo sono in corso accertamenti per ricostruire la vicenda. Un contributo importante potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

A colpire è soprattutto la quantità di sangue presente sulla scalinata, particolarmente abbondante. Un elemento che lascia pensare a un episodio non banale e che ha inevitabilmente alimentato curiosità e preoccupazione tra i cittadini.

L’episodio si inserisce in un fine settimana particolarmente movimentato per il centro di Saronno. Tra giovedì e domenica si sono infatti registrati diversi interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori per episodi di violenza e alterchi. Almeno tre differenti episodi tra scazzottate e risse hanno richiesto l’intervento degli operatori dell’emergenza, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Resta ora da capire se il sangue trovato davanti alla scuola Ignoto Militi possa essere collegato a uno di questi episodi oppure se si tratti di un fatto distinto. Le verifiche sono in corso e potrebbero fornire nelle prossime ore elementi utili a fare luce su una vicenda che continua a suscitare interrogativi in città.

(foto: sangue davanti alla scuola)

03062026