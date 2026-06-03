Primo piano

SARONNO – Accertamenti e indagini in corso al comando di polizia locale per l’uomo segnalato tra le vie di Cassina Ferrara dai residenti e che alla vista degli agenti si è dato alla fuga a tutta velocità su un’auto risultata rubata e con targa clonata. Tutto è iniziato nel fine settimana quando la polizia locale è intervenuta nella zona dopo alcune segnalazioni dei residenti relative alla presenza sospetta di alcune persone.

Secondo quanto emerso, una pattuglia della polizia locale ha intercettato un uomo in atteggiamento ritenuto sospetto in via Trento, nel quartiere di Cassina Ferrara. Alla vista degli agenti, l’uomo sarebbe salito su una Mini Cooper blu insieme ad altre persone, dando il via a un inseguimento. Incurante del pericolo per gli utenti della strada il conducente dell’auto ha continuato a sfrecciare lungo le strade della zona fino al confine con Rovello Porro. Qui i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Sono quindi partiti gli accertamenti della polizia locale sul veicolo utilizzato per la fuga. Dai controlli è emerso che la Mini Cooper risultava rubata e circolava con una targa clonata, intestata a una donna residente a Busto Arsizio completamente estranea alla vicenda.

Al momento non risultano furti o episodi predatori collegati all’accaduto. Proprio per questo una delle ipotesi al vaglio è che il gruppo stesse effettuando un sopralluogo in vista di possibili furti o truffe. La polizia locale sta proseguendo gli accertamenti per identificare i fuggitivi e ricostruire nel dettaglio i loro spostamenti nella zona di Cassina Ferrara.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09