Cronaca

SARONNO – Mattinata complicata per i pendolari in transito dalla stazione ferroviaria centrale di Saronno, dove un intervento sanitario a bordo di un convoglio ha avuto ripercussioni sulla regolarità del traffico ferroviario. L’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata a bordo del treno 1226 della linea Novara Nord-Saronno-Milano Cadorna. Il convoglio, partito da Novara Nord alle 8.11 e diretto a Milano Cadorna, con arrivo previsto alle 9.14, è stato fermato in stazione per consentire ai soccorritori di assistere una persona che aveva necessità di cure mediche.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento del personale sanitario e hanno comportato rallentamenti alla circolazione ferroviaria, con effetti anche su altre linee che transitano dal nodo di Saronno. In particolare, oltre alla direttrice Novara Nord-Saronno-Milano Cadorna, si sono registrate ripercussioni anche sulla linea Gallarate-Malpensa-Saronno-Milano Centrale. Nel corso della mattinata alcuni viaggiatori hanno dovuto fare i conti con ritardi, variazioni di binario e possibili cancellazioni o limitazioni di percorso.

L’avviso relativo ai disagi è stato diffuso poco prima delle 9, mentre i tecnici e il personale ferroviario erano impegnati a ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. L’intervento si è verificato in una delle fasce orarie più frequentate della giornata, con inevitabili conseguenze per molti pendolari diretti verso Milano e le altre destinazioni servite dal nodo ferroviario saronnese.

03062026