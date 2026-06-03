SARONNO – Un presidio pacifico e senza simboli politici per chiedere più sicurezza e interventi concreti in città. È quello promosso da “Sos Italia Libera” per giovedì 11 giugno alle 18,30 in piazza Repubblica davanti al Municipio di Saronno.

L’iniziativa nasce, spiegano gli organizzatori, dalla volontà di dare voce alle preoccupazioni di residenti e commercianti sul tema della sicurezza urbana e di chiedere “interventi concreti” nella gestione della situazione cittadina.

A presentare la manifestazione è il presidente di Sos Italia Libera, Paolo Bocedi, che rimarca il carattere apartitico dell’appuntamento. “Non ci sarà nessun colore politico – spiega con determinazione – solo cittadini e commercianti stanchi di assistere ogni giorno a episodi di violenza e degrado” spiega.

Secondo gli organizzatori si tratterà di una “protesta pacifica silenziosa” davanti al Comune, aperta a tutti. L’invito è a partecipare “come cittadini, come saronnesi, come genitori, come commercianti, come persone che chiedono di vivere la città”.

Paolo Bocedi insiste sul significato del presidio: “Faremo silenzio per invitare l’amministrazione ad ascoltare ma anche rumore per far capire quanti problemi questa situazione ha sulla città”. Per questo i partecipanti sono invitati a portare anche pentole e coperchi, simbolo di una protesta che vuole restare non violenta ma visibile.

Sos Italia Libera si parla della necessità di sensibilizzare le autorità competenti affinché intervengano in modo concreto contro criminalità e situazioni di insicurezza percepite in città. Bocedi richiama inoltre le numerose segnalazioni ricevute dall’associazione da parte di cittadini che chiedono maggiore tutela e presenza sul territorio. Tra le posizioni espresse dall’associazione vi è anche la richiesta di provvedimenti severi verso chi si trova irregolarmente sul territorio.