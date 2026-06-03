Città

SARONNO – “Il Movimento 5 Stelle di Saronno ritiene che il tema sicurezza non possa più essere affrontato soltanto con dichiarazioni generiche o richiami alla collaborazione tra istituzioni. La Sindaca e l’amministrazione comunale hanno strumenti concreti che possono essere utilizzati immediatamente sul territorio e sui quali, ad oggi, non si vedono risultati sufficienti”.

Inizia così la nota di M5s sul tema della sicurezza. “Esiste la possibilità di emettere ordinanze specifiche sul consumo di alcol in determinate aree e fasce orarie, sul decoro urbano, sugli assembramenti problematici e sulle situazioni che generano degrado e insicurezza. Così come esiste la possibilità di convocare un Consiglio comunale aperto dedicato esclusivamente al tema sicurezza, coinvolgendo cittadini, commercianti, associazioni e forze dell’ordine.

Riteniamo inoltre grave il silenzio dell’amministrazione rispetto alle tante lettere aperte, segnalazioni e richieste arrivate dai cittadini negli ultimi mesi. Ignorare o minimizzare il disagio diffuso non contribuisce a risolvere il problema. Saronno sta vivendo una crescente percezione di insicurezza che riguarda centro, quartieri e aree sensibili della città. Aggressioni, episodi violenti, degrado urbano, sporcizia e tensioni sempre più frequenti stanno alimentando preoccupazione e sfiducia.

Esiste poi una questione giovanile che non può essere affrontata soltanto come problema di ordine pubblico. I recenti episodi che hanno coinvolto ragazzi molto giovani dimostrano un disagio crescente che richiede presenza educativa, presidio sociale e interventi concreti nei luoghi più sensibili della città.

La sicurezza non significa soltanto repressione. Significa prevenzione, ascolto, presenza sul territorio e capacità di intervenire prima che certe situazioni degenerino.

Per questo chiediamo: un consiglio comunale aperto dedicato alla sicurezza urbana; maggiore trasparenza sull’attuazione del piano sicurezza annunciato dal Comune e che a quanto pare non ha minimamente alleggerito la problematica; interventi concreti contro degrado e abbandono; utilizzo degli strumenti amministrativi già a disposizione del sindaco; un confronto reale con cittadini, commercianti e realtà del territorio, e un ascolto alle istanze con risposte esaustive su quanto espresso.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a portare avanti queste richieste dando voce ai tanti cittadini che oggi chiedono semplicemente una città più sicura, più curata e più presente.

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