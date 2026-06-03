Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del consigliere comunale indipendente Luca Amadio sul tema della sicurezza cittadina, con un riferimento al presidio promosso da Sos Italia Libera previsto giovedì 11 giugno davanti al Comune.

Quanto avevo previsto un anno fa non solo si è avverato, ma la situazione è oggi peggiore di ogni previsione.

Quando decisi di non rimanere nella “comfort zone” sostenendo fermamente che altri 5 anni di amministrazione di sinistra sarebbero stati deleteri per la nostra città, lo feci per senso di responsabilità che altri in quel momento non ebbero, preferendo taluni evitare il confronto e le scelte scomode che la situazione richiedeva per il bene dei cittadini.

Mai come oggi avrei desiderato essermi sbagliato ma purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti. La città è in piena crisi di identità, in cui la sicurezza è in prima linea per quanto riguarda le numerose criticità con cui i cittadini devono “convivere” ogni giorno.

Gli ultimi fatti di cronaca confermano il fallimento di un’amministrazione che sembra nettamente scollata dalla realtà e che in Consiglio comunale si è più volte trincerata con i propri rappresentanti nell’accusare il Governo centrale, senza un minimo di autocritica e la volontà di trovare soluzioni concrete ed efficaci a livello locale.

Eppure gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali conferiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, poteri ben precisi ed attuabili riguardo il decoro urbano, l’ordine pubblico e la sicurezza.

D’altronde il tema in questione è talmente importante per l’attuale amministrazione che in un anno sono state convocate solo due commissioni sulla sicurezza, che in risposta all’invito di intervenire con prese di posizione pubbliche in merito ai fatti delittuosi, il primo cittadino risponde che “interverrà sulle questioni che ritiene utili alla cittadinanza”, e che di fronte alla richiesta di poter avere un presidio permanente della polizia locale in centro ed in zona stazione si ha come riscontro una turnazione che non lo prevede affatto.

La sicurezza è un diritto inviolabile di ciascun cittadino.

Una città si amministra guardando in faccia i problemi. Serve un’amministrazione che ascolti i cittadini, che accetti i consigli anche se provengono da forze politiche differenti, che viva la città 24 ore su 24. Oggi a Saronno tutto questo non avviene e per logica conseguenza nascono le prime iniziative di cittadini stanchi di vivere in questa situazione di perenne insicurezza e frustrazione.

Un ringraziamento pertanto a Paolo Bocedi, presidente dell’Associazione nazionale anti usura e anti racket “Sos Italia Libera”, che ha organizzato per giovedì 11 giugno alle 18,30 un raduno apolitico davanti al Comune, per dire “Stop” al degrado e all’insicurezza.

Spero che sia da monito e da sprono a chi ha in mano la governance amministrativa affinché inizi ad ascoltare e a decidere misure efficaci e concrete perché il fare politica deve essere sempre e comunque salvaguardare il bene comune, indipendentemente dalle proprie ideologie.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09