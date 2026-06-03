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SARONNO – “Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Lorenzo Azzi, in rappresentanza del gruppo consiliare di Forza Italia, e il coordinatore cittadino di Forza Italia, Rienzo Azzi, insieme a tutto il Partito cittadino, aderiscono all’iniziativa promossa da Paolo Bocedi sul tema della sicurezza, del decoro urbano e della qualità della vita a Saronno convocata per giovedì 11 giugno davanti al Municipio.

“Riteniamo – sottolineano i due firmatari – che la sicurezza non abbia colore politico. È un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Quando una parte della città manifesta disagio, preoccupazione o chiede maggiore attenzione a fenomeni di degrado e illegalità, è giusto ascoltarla e dare voce a quelle richieste. L’iniziativa promossa da Paolo Bocedi rappresenta un momento di partecipazione civica e democratica che merita rispetto e attenzione. Per questo Forza Italia ha deciso di aderire e di essere presente. Lo facciamo senza spirito di contrapposizione – precisano Lorenzo e Rienzo Azzi – ma con la convinzione che i problemi vadano affrontati e non ignorati e che i cittadini abbiano il diritto di ottenere risposte chiare e concrete”.

“Noi stiamo con Paolo Bocedi. Ci saremo” concludono.

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