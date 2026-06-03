SOLARO – Si è concluso a Palazzo Isimbardi, sede di Città Metropolitana, il progetto Award a cui hanno partecipato le classi seconde delle scuole medie di Solaro, insieme ad una scuola secondaria di Paderno Dugnano.

Il progetto ha previsto l’approfondimento di tematiche ambientali quali gli allagamenti, il calore eccessivo e la riduzione della flora e della fauna nei contesti urbani, proponendo soluzioni basate sulla natura: un modo diverso di contrastare i fenomeni introducendo per esempio il verde in città ma in modo intelligente.

L’iniziativa si è articolata anche in una fase di apprendimento tramite l’esperienza diretta: le ragazze e i ragazzi delle classi coinvolte sono usciti sul territorio, insieme ad esperti di Città Metropolitana, per misurare le isole di calore e per monitorare la biodiversità. Nell’incontro conclusivo una delegazione degli studenti, cinque per ogni sezione, accompagnati dal prof. Natoli, dalla professoressa Garrì e dal Dirigente scolastico Dallatomasina, ha raccontato la propria esperienza mediante video, racconti animati e attraverso un modellino in scala di una “città spugna”.

Ad accompagnare la delegazione c’erano la sundaca di Solaro Nilde Moretti e l’assessora all’Ambiente Serena Nasta, che ha seguito il progetto fin dall’inizio, intrattenendo i rapporti con Città Metropolitana.