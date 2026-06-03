iltra2

TRADATE – Un mese intenso, ricco di attività all’aria aperta, laboratori e momenti di scoperta. È il bilancio tracciato dal Centro Didattico Scientifico-EcoPlanetario del Parco Pineta al termine di un maggio particolarmente partecipato, che ha visto l’arrivo di numerose scolaresche provenienti da diversi istituti del territorio.

Nella struttura di via ai Ronchi a Tradate si sono susseguite per tutto il mese visite e percorsi educativi dedicati a bambini e ragazzi di ogni età, dalla scuola dell’infanzia fino agli studenti delle scuole superiori.

Le attività hanno permesso ai giovani partecipanti di approfondire temi legati all’ambiente, alla biodiversità e all’astronomia, alternando escursioni nei boschi del Parco Pineta a esperienze scientifiche e osservazioni dedicate al cielo e alle stelle. Dal Centro Didattico sottolineano come l’entusiasmo degli studenti non sia mai mancato, nemmeno nelle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche meno favorevoli. Le classi hanno infatti partecipato alle iniziative con grande interesse, trasformando ogni visita in un’occasione di apprendimento e confronto diretto con la natura.

Per gli operatori del Parco Pineta, quello appena concluso è stato un mese particolarmente significativo, caratterizzato da numerose presenze e da un’intensa attività educativa. Un percorso che conferma il ruolo del Centro Didattico Scientifico-EcoPlanetario come punto di riferimento per le scuole del territorio nell’ambito dell’educazione ambientale e della divulgazione scientifica. Tra sentieri, laboratori e osservazioni astronomiche, maggio si è così trasformato in un periodo di scoperte e nuove conoscenze, capace di coinvolgere centinaia di studenti e di rafforzare il legame tra le giovani generazioni e il patrimonio naturalistico del Parco Pineta.

03062026