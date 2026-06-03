Comasco

TURATE – Diverse zone del paese sono rimaste senza energia elettrica a causa di un guasto alla rete che si è rivelato più complesso del previsto. A fare il punto della situazione è l’Amministrazione comunale, che ha diffuso una nota dopo un confronto con i tecnici di Enel.

Secondo quanto emerso, il problema ha interessato contemporaneamente tre differenti tratti della linea elettrica. Il primo cedimento avrebbe provocato un effetto a catena sulle altre porzioni della rete, già messe sotto pressione nei giorni scorsi, causando così un’interruzione della corrente più estesa del normale. Le prime verifiche effettuate dai tecnici escluderebbero un collegamento diretto ed esclusivo con le recenti precipitazioni. L’ipotesi ritenuta più probabile è invece quella di un surriscaldamento dell’infrastruttura dovuto alle elevate temperature registrate nelle ultime settimane, che avrebbe fatto emergere criticità già presenti sulla rete.

Per limitare i disagi e consentire il ritorno dell’energia elettrica nelle abitazioni e nelle attività commerciali, Enel ha installato alcuni grandi gruppi elettrogeni temporanei. Due generatori risultano già operativi, mentre sono in corso i collegamenti necessari per alimentare l’ultima cabina elettrica interessata dal guasto. L’obiettivo è ripristinare il servizio per tutte le utenze nel giro di poche ore. Dal Comune spiegano inoltre che i generatori resteranno in funzione solo per il tempo necessario a completare le riparazioni e che potrebbero causare qualche disagio acustico nelle aree vicine.

Parallelamente, le squadre tecniche stanno lavorando per individuare con precisione i punti danneggiati della rete. Le operazioni richiederanno l’apertura di alcuni cantieri stradali per consentire gli interventi sui cavi elettrici.

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante l’emergenza.

(foto archivio: un grande generatore elettrico installato in passato nella zona dopo un guasto)

03062026