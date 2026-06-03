Volley

GERENZANO – Impresa riuscita per le ragazze della Salus Gerenzano che conquistano la promozione in Serie D di pallavolo femminile superando in trasferta a Gorla Minore le “api” del Gorla Volley nel difficilissimo ritorno della finale play-off disputata lo scorso 30 maggio nonostante la sconfitta nella gara di andata svolta a Gerenzano.

Uno splendido successo e una enorme soddisfazione, dunque, per le atlete della Salus che, dopo una stagione ricca di emozioni e di sfide combattute fino all’ultimo, con la vittoria sul Gorla nella fase play-off della prima divisione femminile di Varese ottengono di prepotenza il pass per la Serie D entrando ufficialmente nella competizione Fipav regionale lombarda. Un risultato che premia sicuramente la dedizione, l’impegno e il sacrificio di una società che, nonostante il terzo posto in classifica e il ko nella gara di andata, non ha mai smesso di credere nel sogno promozione.

Tra i numerosi complimenti, sono arrivati anche quelli da parte dell’amministrazione comunale di Gerenzano che, sui propri canali social, ha evidenziato l’importanza e la gioia data ai cittadini del comune varesotto: “Con una splendida vittoria nei playoff, le giovani pallavoliste della Salus hanno conquistato il ritorno in Serie D regalando una grande soddisfazione a tutta la comunità Gerenzanese, complimenti da tutti i cittadini di Gerenzano”.

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