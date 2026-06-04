Basket

LEGNANO – Dopo il successo ottenuto in gara 1 davanti al pubblico del PalaRonchi, la Robur Saronno è pronta a giocarsi una grande occasione nella finale playoff del campionato di Divisione Regionale 2. La formazione allenata da Alessandro Leva sarà infatti impegnata oggi, giovedì 4 giugno, alle 21 sul parquet del PalaKnights di via Parma a Legnano per gara 2 della serie finale contro i legnanesi. Un eventuale successo consentirebbe ai biancoblù di chiudere immediatamente i conti e conquistare il titolo, evitando il ricorso alla bella.

La sfida si annuncia equilibrata e combattuta, come già dimostrato dal primo confronto della serie. Legnano, sconfitta di misura a Saronno, cercherà di sfruttare il fattore campo per riportare la situazione in parità e rinviare il verdetto all’eventuale gara 3. In casa Robur c’è invece la volontà di proseguire il momento positivo e completare l’opera iniziata domenica davanti ad un PalaRonchi gremito. La squadra saronnese ha dimostrato nel corso dei playoff carattere e qualità, caratteristiche che saranno necessarie anche nella trasferta legnanese.

Qualora Legnano riuscisse a pareggiare la serie, la sfida decisiva si disputerebbe domenica 7 giugno alle 21 nuovamente al PalaRonchi di via Colombo a Saronno.

Come è andata gara 1

La Robur si è aggiudicata il primo atto della finale superando Legnano per 87-84 al termine di una partita spettacolare e sempre equilibrata. Dopo un confronto giocato punto a punto, i biancoblù hanno costruito il proprio vantaggio nel terzo quarto, reagendo con personalità al massimo vantaggio ospite di sei punti. Nel finale è risultata decisiva una tripla di Cova a due minuti dalla sirena sul punteggio di parità.

Top scorer della serata è stato Tolotti con 24 punti, seguito da Pagani con 20 e Mariani con 19.

(foto archivio: un momento di gara 1)

04062026