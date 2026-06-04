Basket

LEGNANO – Impresa della Robur Saronno che giovedì sera espugna il PalaKnights con un netto 79-100, chiude la serie finale playoff sul 2-0 e conquista la promozione in Divisione Regionale 1.

Dopo il successo ottenuto in gara 1 al PalaRonchi, i biancoazzurri di coach Alessandro Leva completano l’opera sul parquet legnanese al termine di una partita che li ha visti crescere con il passare dei minuti fino a prendere definitivamente il controllo del confronto.

L’avvio è stato all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo e nessuna delle contendenti capace di costruire vantaggi significativi. Soltanto nell’ultimo minuto del primo quarto la Robur è riuscita a cambiare marcia, trovando un mini allungo che ha permesso ai saronnesi di chiudere avanti 25-33. Nel secondo periodo Legnano ha reagito. Pur essendo scivolati anche a dieci lunghezze di distanza, i padroni di casa hanno saputo ricucire parte dello svantaggio e a cinque minuti dall’intervallo il punteggio era di 40-45. La Robur ha mantenuto lucidità e vantaggio, andando al riposo lungo sul 51-53.

Anche il terzo quarto è stato caratterizzato da lunghi tratti di equilibrio. Saronno, però, ha mostrato maggiore continuità nei momenti decisivi della frazione, costruendo un finale favorevole che le ha consentito di presentarsi agli ultimi dieci minuti avanti 67-73.

La svolta definitiva è arrivata in apertura di quarto periodo. Un difficile canestro da tre punti firmato da Tolotti ha dato ulteriore slancio ai biancoblù, portando il punteggio sul 69-76. Da quel momento la Robur ha preso definitivamente il largo: a 7’32” dalla sirena il vantaggio aveva già raggiunto la doppia cifra sul 69-79. Nel finale i saronnesi hanno continuato a spingere senza concedere spazio alla rimonta dei legnanesi, allargando progressivamente il margine fino al definitivo 79-100 che ha fatto esplodere la festa dei tifosi arrivati da Saronno. Per la Robur si tratta di un traguardo prestigioso al termine di una stagione culminata con la vittoria della finale playoff. Dopo aver conquistato gara 1 davanti al pubblico amico, i biancoblù hanno saputo ripetersi anche in trasferta, conquistando la promozione in DR1 senza la necessità di ricorrere all’eventuale bella.

(foto: la Robur Saronno festeggia a Legnano)

04062026