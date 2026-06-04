Calcio

SARONNO – Prosegue il lavoro di costruzione dell’organigramma dell’Fbc Saronno in vista della stagione 2026-2027. La società biancoceleste ha annunciato la conferma di Massimo Nobili nel ruolo di team manager, figura che continuerà a rappresentare un punto di riferimento all’interno dell’ambiente saronnese.

La conferma arriva dopo un’annata particolarmente positiva per il club, culminata con il raggiungimento della finale playoff di Eccellenza, il miglior risultato ottenuto dal Saronno negli ultimi vent’anni. Un percorso che ha riportato entusiasmo attorno ai colori biancocelesti e che la società punta ora a consolidare. Da anni presente nell’organizzazione del club, Nobili continuerà a svolgere il delicato compito di raccordo tra società, staff tecnico e squadra, seguendo da vicino la gestione quotidiana del gruppo e contribuendo all’organizzazione delle attività sportive.

Nel comunicato diffuso dal club viene sottolineato il valore della sua esperienza, della disponibilità e dell’attenzione ai dettagli, caratteristiche che ne fanno una figura importante per il corretto funzionamento della macchina organizzativa biancoceleste. “Una conferma che garantisce esperienza, affidabilità e professionalità all’interno del gruppo biancoceleste” evidenzia la società del direttore generale Marco Proserpio, che ha rivolto a Nobili l’augurio di buon lavoro per la nuova stagione. L’Fbc Saronno prosegue così il percorso di programmazione in vista del prossimo campionato, facendo affidamento su una figura che negli anni ha contribuito, spesso lontano dai riflettori, alla crescita e alla stabilità del club.

04062026