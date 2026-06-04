Calcio

CHIASSO – Il gol dell’ex Caronnese Roberto Scaramuzza non è bastato al Fc Chiasso per conquistare ieri sera la Coppa Ticino di calcio in Svizzera: la partita si è giocata davanti ad oltre mille spettatori iera serra allo stadio Riva IV nella cittadina di confine. In avvio la rete dell’ex giocatore rossoblù al 4′, nelle fila del Chiasso milita anche Davide De Angeli, pure lui ex Caronno: incontro per lungo tratti ben gestito dalla squadra di casa che nel finale ha però incassato il pari della formazione ospite del Vedeggio, rete di Fontana al 38′ della ripresa; con gli ospiti che poi nei supplementari hanno trovato anche la rete decisiva: 1-2, a segno Haxhjia al 106′.

Il Chiasso si “consola” festeggiando comunque: ha infatti recentemente vinto il campionato di Seconda lega mettendo a segno la terza promozione consecutiva.

(foto: l’esultanza per il gol di Scaramuzza e l’ingresso delle squadre in campo ieri sera allo stadio Riva IV di Chiasso)

04062026