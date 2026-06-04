Calcio

UBOLDO – Dopo una stagione da ricordare, culminata con la vittoria del campionato di Promozione e la conquista dello storico passaggio in Eccellenza, si conclude il rapporto tra l’Aurora Cmc Uboldese e il direttore sportivo Gianfranco Garavaglia.

La società ha infatti comunicato di avere accettato le dimissioni del dirigente, protagonista insieme allo staff tecnico e alla squadra dell’annata che ha riportato il club uboldese nella categoria superiore. Nel comunicato diffuso dal sodalizio viene espresso il ringraziamento per il lavoro svolto da Garavaglia nel corso della sua esperienza all’Aurora Cmc. La società ha voluto sottolineare l’impegno e la professionalità dimostrati dal direttore sportivo, che ha contribuito alla costruzione di una squadra capace di conquistare il primo posto nel campionato di Promozione.

“Al ds va il nostro più sincero ringraziamento e l’augurio di un futuro ricco di grandi successi calcistici e personali” si legge nella nota diffusa dal club.

Si chiude dunque un capitolo importante per l’Aurora Cmc Uboldese, che nelle prossime settimane sarà chiamata a programmare la nuova stagione in Eccellenza, categoria conquistata al termine di un campionato vissuto da protagonista.

04062026