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CASTIGLIONE OLONA – Una giornata dedicata ai valori della Repubblica, alla cittadinanza attiva e al riconoscimento dell’impegno verso la comunità. Martedì 2 giugno il Castello di Monteruzzo di via Marconi 1 ha ospitato le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, con un programma che ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni locali.

Tra i momenti più significativi della cerimonia il tradizionale Battesimo civico dei neo diciottenni, ai quali è stata consegnata una copia della Costituzione italiana come simbolo dell’ingresso nella piena cittadinanza e della partecipazione alla vita democratica del Paese. Spazio anche alla consegna dei Sigilli civici, attribuiti a cittadini che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità castiglionese. Un riconoscimento particolare è stato inoltre riservato agli insegnanti, ai medici e al personale comunale andati recentemente in pensione, quale segno di gratitudine per il servizio svolto negli anni a favore della collettività.

Nel corso della manifestazione non è mancato un momento di saluto a don Ambrogio, che dopo 14 anni di attività pastorale sul territorio si prepara a lasciare Castiglione Olona per una nuova missione. Alla cerimonia è stato rivolto anche un tributo a due realtà storiche del territorio: l’Avis di Castiglione Olona, che celebra i 60 anni di presenza e attività, e l’associazione La Nostra Famiglia, giunta agli 80 anni di servizio.

Ad accompagnare la mattinata sono state le esibizioni del Corpo Filarmonico “Santa Cecilia”, che ha contribuito a rendere ancora più solenne la ricorrenza.

04062026