Politica

CERIANO LAGHETTO – Il membro del comitato costituente numero 47 della Brianza, Teodoro Garruto, di Ceriano Laghetto, è stato eletto tra i delegati che prenderanno parte all’assemblea costituente di Futuro Nazionale, in programma a Roma il 13 e 14 giugno.

L’elezione rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio brianzolo e per l’impegno profuso nella fase costituente del movimento. La partecipazione all’assemblea nazionale consentirà di contribuire direttamente alla definizione dei principi, dell’organizzazione e delle linee programmatiche di Futuro Nazionale.

“È un onore rappresentare la Brianza in un momento così significativo per la costruzione del nostro progetto politico”, ha dichiarato Teodoro Garruto. “L’Assemblea Costituente sarà un’occasione fondamentale di confronto e partecipazione per dare voce ai territori e costruire insieme una proposta politica concreta e moderna”.

L’Assemblea Costituente di Roma vedrà la partecipazione di delegati provenienti da tutta Italia e rappresenterà un passaggio centrale nel percorso di crescita e strutturazione di Futuro Nazionale.

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