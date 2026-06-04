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CESANO MADERNO – L’anno scolastico sta giungendo al termine e, anche quest’anno, Basf Italia ha rinnovato l’impegno a favore delle nuove generazioni con il progetto Kids’ Lab, un’iniziativa di promozione sociale che ha l’obiettivo di avvicinare bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado alle discipline Stem al fine di stimolare la scoperta delle professioni del futuro.

Nati in Germania oltre 25 anni fa e in Italia dal 2011 i Kids’ Lab di Basf propongono attività didattiche ed esperimenti interattivi pensati per rendere la scienza accessibile, coinvolgente e concreta. Attraverso un approccio esperienziale, gli studenti sono accompagnati nella comprensione dei fenomeni scientifici e nell’esplorazione delle loro applicazioni nella vita quotidiana dai formatori di cooperativa sociale Ossigeno Scs, partner scientifico del progetto. Da quest’anno, inoltre, i ragazzi coinvolti hanno la possibilità di esplorare attività che quotidianamente sono sviluppate nei laboratori e nelle industrie scoprendo in anteprima alcune delle professioni che è possibile intraprendere al termine di un ciclo di studi Stem.

Le attività per l’anno scolastico 2025/2026 sono state programmate all’interno delle scuole dei territori in cui l’azienda è presente con i propri siti produttivi, interessando più di 600 tra ragazze e ragazzi e rafforzando il legame tra l’azienda e le comunità locali. Il progetto ha interessato gli istituti comprensivi presenti nei comuni di Cesano Maderno e Fino Mornasco.

“Con i Kids’ Lab vogliamo contribuire a costruire una cultura scientifica diffusa e inclusiva, stimolando la curiosità e il pensiero critico fin dai primi gradi scolastici”, dichiara Filippo Bertacchini, head of communications and government relations – Basf Italia “Si tratta di un’iniziativa che portiamo avanti come gruppo a livello globale e che si inserisce nel più ampio impegno di Basf nello sviluppo di relazioni solide con i territori in cui opera, attraverso progetti ad alto valore sociale e educativo. L’obiettivo è fare comprendere alle giovani generazioni la ricchezza delle materie Stem e le opportunità legate alle nuove professioni di cui la società avrà necessità in futuro”.

I Kids’ Lab rappresentano una leva concreta per favorire l’orientamento dei più giovani verso percorsi di studio e professionali in ambito STEM, contribuendo allo sviluppo di competenze chiave per il futuro e alla crescita sostenibile delle comunità.

La collaborazione con la cooperativa sociale Ossigeno Scs garantisce la qualità scientifica e pedagogica delle attività, valorizzando competenze specialistiche in ambito educativo e divulgativo e assicurando un approccio metodologico solido ed efficace.

“Siamo felici di collaborare con Basf nella realizzazione dei Kids’ Lab. Un progetto che portiamo nelle scuole da ormai 15 anni e che ci permette di offrire attività didattiche Stem in diverse scuole italiane” Dichiara Danilo Gasca, vicepresidente di Ossigeno Scs. “È interessante vedere come, anno dopo anno, evolve l’approccio delle ragazze e dei ragazzi a queste tematiche e riuscire a dare loro strumenti che possano permettergli di conoscere professioni poco note ma che saranno sempre più centrali in ambito scientifico, penso sia fondamentale”.

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