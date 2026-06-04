Groane

GROANE – Mitigazione, adattamento, comunicazione ed educazione: attorno a questi quattro pilastri programmatici si è sviluppato il fitto dibattito sulla crisi climatica ospitato venerdì 29 maggio nell’auditorium del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

Per l’ente d’area protetta, rappresentato per l’occasione dal presidente Claudio Meroni e dalla consigliera Antonella Ferrario, non si è trattato solo di ospitare un evento, ma di ribadire la propria missione statutaria orientata alla tutela degli ecosistemi, della biodiversità e della conservazione degli habitat locali in un’epoca di profondi mutamenti globali.

L’appuntamento ha rappresentato il nuovo tassello di un format culturale più ampio, focalizzato sulle grandi questioni dell’attualità come il lavoro povero e la geopolitica, fortemente voluto e coordinato da una rete sinergica di circoli Acli della zona, nello specifico quelli di Baruccana di Seveso, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate e Solaro.

A dare spessore scientifico alla serata è stato l’intervento del professor Maurizio Maugeri, ordinario di Fisica del sistema Terra e del clima all’Università degli Studi di Milano. Il docente ha delineato con chiarezza lo scenario delle attuali dinamiche del riscaldamento globale, proiettando lo sguardo verso le complesse sfide che i territori dovranno obbligatoriamente affrontare nei prossimi anni. Il tavolo dei relatori si è poi completato con le voci di tecnici ed esponenti istituzionali da tempo in prima linea sul fronte della sostenibilità.

A decretare il successo dell’iniziativa è stata però la risposta della platea, che ha riempito la sala ben oltre le aspettative. L’auditorium ha visto la partecipazione attiva di un pubblico qualificato composto da amministratori locali, associazioni ambientaliste radicate nel territorio, volontari delle Guardie ecologiche (Gev), operatori della protezione civile e membri delle stesse Acli. Un tessuto sociale eterogeneo che ha dato vita a un confronto dal vivo molto serrato e di alto livello, dimostrando nei fatti come la sensibilità ecologica sia ormai diventata una priorità assoluta per l’intera comunità locale.

(foto dalla pagina Facebook del Parco delle Groane)

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