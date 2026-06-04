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SOLARO – Un corteo per difendere il futuro dello stabilimento Electrolux e richiamare l’attenzione della comunità sul tema del lavoro. L’iniziativa è in programma oggi, giovedì 4 giugno, e coinvolgerà cittadini, lavoratori, associazioni e istituzioni in una manifestazione pubblica organizzata a sostegno dei dipendenti dell’azienda di corso Europa.

Il ritrovo è previsto alle 19,45 davanti allo stabilimento Electrolux. Da qui partirà il corteo che attraverserà le vie cittadine con partenza fissata alle 20,15. L’iniziativa proseguirà alle 20,45 con un’assemblea pubblica alla sala polivalente di via San Francesco.

L’obiettivo della manifestazione è ribadire l’importanza della tutela dell’occupazione e del mantenimento dell’attività produttiva sul territorio. Gli organizzatori sottolineano come la difesa del lavoro non riguardi soltanto i dipendenti dell’azienda ma l’intera comunità locale, per le ricadute economiche e sociali che una realtà industriale di queste dimensioni ha sul territorio.

L’evento è promosso dalla rappresentanza sindacale unitaria Electrolux con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, con il coinvolgimento del Comune di Solaro. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza per manifestare vicinanza ai lavoratori e prendere parte al momento di confronto pubblico previsto al termine del corteo.

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