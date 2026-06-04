I più letti di ieri: presidio per la sicurezza, mistero del sangue a scuola e inseguimento con targa clonata
4 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 3 giugno, grande attenzione ai temi della sicurezza con l’annunciato presidio davanti al municipio, ma anche a un episodio che ha suscitato curiosità e preoccupazione alla scuola Ignoto Militi. Interesse inoltre per l’inseguimento di un’auto con targa clonata conclusosi nel vicino territorio e per il discorso della sindaca Pagani durante le celebrazioni del 2 Giugno.
Bocedi ha annunciato un presidio davanti al municipio dedicato al tema della sicurezza urbana. L’iniziativa vuole raccogliere le istanze dei cittadini che chiedono maggiore attenzione al degrado e alla vivibilità della città.
Sicurezza a Saronno, Bocedi organizza un presidio davanti al Municipio: “Daremo voce ai cittadini che chiedono di vivere la propria città”
Sconcerto alla scuola Ignoto Militi, dove le scale dell’ingresso principale sono state trovate ricoperte di sangue. L’episodio ha attirato l’attenzione di studenti e famiglie, mentre restano da chiarire le cause dell’accaduto.
Saronno, alla scuola Ignoto Militi scale dell’ingresso principale ricoperte di sangue
Un inseguimento avviato dagli agenti della polizia locale si è concluso fino a Rovello dopo che era stata individuata una Mini con targa clonata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la vicenda e identificare i responsabili.
Saronno, inseguimento fino a Rovello su una Mini con targa clonata: indaga la polizia locale
Durante le celebrazioni del 2 Giugno, la sindaca Pagani ha rivolto un messaggio alla cittadinanza soffermandosi sui temi della sicurezza, della partecipazione e del ruolo delle nuove generazioni, lanciando un appello ai giovani a essere protagonisti della vita della comunità.
2 giu, il discorso della sindaca Pagani tra sicurezza e appello ai giovani. Con le foto di Iannone
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