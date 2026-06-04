Bocedi ha annunciato un presidio davanti al municipio dedicato al tema della sicurezza urbana. L’iniziativa vuole raccogliere le istanze dei cittadini che chiedono maggiore attenzione al degrado e alla vivibilità della città.

Sconcerto alla scuola Ignoto Militi, dove le scale dell’ingresso principale sono state trovate ricoperte di sangue. L’episodio ha attirato l’attenzione di studenti e famiglie, mentre restano da chiarire le cause dell’accaduto.

Un inseguimento avviato dagli agenti della polizia locale si è concluso fino a Rovello dopo che era stata individuata una Mini con targa clonata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la vicenda e identificare i responsabili.

Durante le celebrazioni del 2 Giugno, la sindaca Pagani ha rivolto un messaggio alla cittadinanza soffermandosi sui temi della sicurezza, della partecipazione e del ruolo delle nuove generazioni, lanciando un appello ai giovani a essere protagonisti della vita della comunità.