Cronaca

SARONNO – Diversi interventi dei soccorritori nella giornata di ieri tra Saronno e le Groane per una serie di incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento delle ambulanze e, in alcuni casi, delle forze dell’ordine. Il primo episodio si è verificato in mattinata a Saronno, in via Frua, dove attorno alle 7.50 si è verificato uno scontro tra due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia locale. Coinvolta una ragazza di 19 anni, successivamente trasportata all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non sono risultate preoccupanti.

Nel pomeriggio, alle 16.55, un altro incidente si è verificato a Cogliate lungo la Sp118. Nello scontro tra due automobili sono rimasti coinvolti un uomo di 42 anni e una donna di 84 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio, i vigili del fuoco e la polizia locale. Una delle persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Pochi minuti più tardi, alle 17, nuovo intervento dei soccorritori a Saronno, questa volta in via Volonterio, dove una donna di 35 anni è caduta dalla propria bicicletta. Dopo le prime cure sul posto, la ciclista è stata accompagnata all’ospedale cittadino in codice verde.

In tutti i casi sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica degli episodi.

(foto archivio)

04062026