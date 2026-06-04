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SARONNO – Giovedì 4 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. In serata sono attese deboli piogge, con accumuli complessivi che potrebbero raggiungere gli 11 millimetri nelle ore successive.

Le temperature si manterranno su valori gradevoli per il periodo, con una minima di 17°C e una massima che potrà raggiungere i 25°C durante le ore più calde della giornata. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, mentre nel pomeriggio si faranno moderati dai quadranti orientali, in particolare da Est-Sudest. Non sono presenti allerte meteo per il territorio cittadino.

L’evoluzione della giornata sarà legata al graduale calo della pressione atmosferica e all’arrivo di aria più umida, condizioni che favoriranno l’aumento delle nubi e la possibilità di rovesci o temporali tra la serata e la notte. A Saronno i fenomeni dovrebbero risultare generalmente deboli, ma il peggioramento sarà da seguire soprattutto nelle ore serali.

In Lombardia il quadro meteorologico sarà simile su gran parte delle pianure occidentali e delle aree pedemontane, dove le schiarite lasceranno progressivamente spazio a cieli più coperti e a piogge sparse, localmente accompagnate da temporali. Maggiori aperture sono previste sulle basse pianure orientali durante il pomeriggio, mentre sulle zone alpine e prealpine l’instabilità aumenterà dalla seconda parte della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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