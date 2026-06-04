Cronaca

MOZZATE – Si sono concluse tragicamente le ricerche di un uomo di 69 anni residente nel Comasco, del quale i familiari avevano denunciato la scomparsa nella giornata di ieri dopo non essere più riusciti a mettersi in contatto con lui. Il corpo senza vita è stato poi ritrovato nel pomeriggio all’Alpe Tedesco, nel territorio di Cuasso al Monte, in provincia di Varese.

L’allarme era scattato da Mozzate, dove i parenti si erano rivolti ai carabinieri per segnalare il mancato rientro del sessantanovenne. Da quel momento è stata attivata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto vigili del fuoco, soccorso alpino, forze dell’ordine e personale sanitario. Determinante si è rivelato il lavoro dei vigili del fuoco, che sono riusciti a localizzare il telefono cellulare dell’uomo. I successivi sorvoli dell’elicottero hanno quindi consentito di individuare l’area del ritrovamento.

Una volta raggiunto il punto segnalato, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino, i carabinieri e il personale sanitario per le operazioni di recupero della salma e per i rilievi necessari. Spetterà ora agli investigatori ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte. Dalle prime verifiche non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. Tra le ipotesi al vaglio vi sono quelle di un malore.

(foto archivio)

04062026