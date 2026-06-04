Comasco

ROVELLO PORRO – Nemmeno il maltempo ha fermato i neo diciottenni rovellesi, che nello scorso fine settimana hanno partecipato alla tradizionale cerimonia di consegna della Costituzione italiana organizzata dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa si è svolta nella sala consiliare del municipio, dove ragazze e ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età hanno risposto all’invito del Comune nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Nel corso della cerimonia sono state proposte alcune riflessioni attraverso la lettura delle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affidate ad Angela e Massimo. Successivamente il sindaco ha consegnato ai giovani presenti una copia della Costituzione italiana, simbolo dell’ingresso nella piena cittadinanza e della partecipazione alla vita civile del Paese.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato con soddisfazione la presenza dei neo diciottenni all’appuntamento, interpretandola come un segnale positivo di attenzione verso i valori civici e democratici contenuti nella Carta costituzionale. Nella nota diffusa dal Comune viene evidenziato come la Costituzione sia tornata nelle mani di una nuova generazione che dimostra di comprendere l’importanza dei diritti e dei doveri che accompagnano l’età adulta.

04062026