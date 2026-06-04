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SARONNO – Il Comune di Saronno apre oggi le iscrizioni ai Centri Estivi comunali per l’anno 2026. Si tratta di servizi educativi e ricreativi diurni organizzati dall’Amministrazione, rivolti a bambini e ragazzi (dai 3 ai 14 anni), residenti e non a Saronno, durante la chiusura delle scuole. L’iniziativa è stata approvata con Delibere di Giunta Comunale n. 69 e n. 71 del 23 aprile 2026.

Inoltre, è pubblicato l’Avviso sulla pagina dedicata del sito per poter richiedere un contributo economico dalle famiglie di minori, residenti nel Comune di Saronno, per l’iscrizione ai Centri estivi ludico-ricreativi, Campus, Oratori o attività analoghe svolte nel periodo da giugno a settembre 2026.

Il centro estivo 2026: informazioni principali

Le sedi del Centro Estivo che ospiteranno i bambini frequentanti le scuole materne del Comune di Saronno (dai 3 ai 6 anni) sono la Scuola materna “Don Marzorati” e la Scuola materna “Monte Santo”.

La sede del centro estivo per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado (quindi dai 6 ai 14 anni) sarà la Scuola Primaria “Damiano Chiesa” di Saronno.

Sarà possibile usufruire del servizio per tutto il mese di luglio 2026, con indicazione della/e settimana/e desiderata/e (la prima settimana, composta da soli 3 giorni, è prevista esclusivamente per i bambini della scuola materna, nella fascia 3/6 anni).

Sarà possibile scegliere il servizio “pre e post” rispetto all’orario diurno standard.

Le tariffe variano in base ad alcuni fattori, tra cui:

• residenti e non residenti

• numero di figli iscritti al servizio (lo sconto maggiore è riservato alle famiglie numerose)

L’iscrizione al Centro Estivo può essere effettuata inviando il modulo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria [email protected] oppure di persona presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Saronno negli orari di apertura (consultabili sul sito del Comune). In fase di iscrizione, dovrà essere allegata apposita documentazione.

Il termine ultimo per presentare l’iscrizione è il giorno 23 giugno. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare la pagina dedicata del sito del Comune di Saronno.

Il contributo centri estivi 2026

Per i residenti nel Comune di Saronno è possibile richiedere un contributo:

1. per la quota di iscrizione ai centri estivi organizzati sul territorio comunale;

2. per il supporto educativo specifico, reso ai minori con disabilità frequentanti i centri estivi ludico ricreativi, anche fuori il Comune di Saronno, purché sul territorio nazionale.

Le domande di contributo possono essere presentate dai genitori, o da chi esercita le prerogative genitoriali su uno o più minori residenti nel Comune di Saronno, che rispettino determinati requisiti indicati nell’avviso.

È possibile fare richiesta del contributo entro il 3 luglio 2026 alle 12, sul sito del Comune di Saronno.

L’importo del contributo verrà riconosciuto graduando l’importo massimo in ragione dell’ISEE, secondo le tabelle riportate nell’Avviso presente sul sito istituzionale del Comune di Saronno: a titolo esemplificativo, per l’iscrizione al Centro Estivo è previsto un importo massimo di € 400,00 (per ISEE inferiore a € 6.700,00) e un importo massimo di € 200,00 (per ISEE da €13.501,00 a € 15.000,00). Per l’assistenza educativa dei minori residenti e iscritti ai Centri Estivi, è previsto un importo massimo di € 1.850,00 (per ISEE inferiore a € 15.000,00) e un importo massimo di € 92,50 (per ISEE superiore a € 90.000,00).

Il contributo non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute, sarà erogato previa presentazione di adeguata documentazione comprovante la spesa sostenuta per la partecipazione del minore alle attività sopra indicate.

Per ulteriori informazioni sull’avviso “Contributo Centri Estivi 2026” è possibile consultare il sito istituzionale e i canali social media del Comune di Saronno, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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